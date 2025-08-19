Mugada Sahilinde Boğulma Tehlikesi

Bartın'ın Mugada sahilinde denize giren bir kişi, boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Serinlemek için Mugada sahilinde denize giren bir vatandaş, boğulmak üzereyken fark edildi. Cankurtaranlar, vatandaşın yanına jetski ile gelerek hızlıca müdahale edip, şahsı boğulmaktan son anda kurtardı. Sahil Güvenlik ekipleri vatandaşları rüzgar ve çeken akıntıya dikkat etmeleri konusunda uyardı. - BARTIN