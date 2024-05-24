Muğla-Aydın karayolunda 4 aracın karıştığı kaza: Yaralılar ayakta tedavi edildi - Son Dakika
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Muğla-Aydın karayolunda 4 aracın karıştığı kaza: Yaralılar ayakta tedavi edildi

Muğla-Aydın karayolunda 4 aracın karıştığı kaza: Yaralılar ayakta tedavi edildi

Muğla-Aydın karayolu Menteşe Akçaova mevkiinde meydana gelen kazada 4 araç karıştı. Yaralıların çoğu ayakta tedavi edildi. Kazada önde yer alan araçlar az hasarlı atlatırken, arkada yer alan araçlarda hasar oluştu. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan birisi hastaneye sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.

24.05.2024 09:29
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Muğla- Aydın karayolu Menteşe Akçaova mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen ve 4 aracın karıştığı kazada yaralıların çoğu ayakta tedavi edildi.

Yatağan-Menteşe karayolu Akça Mahallesi önünde ışıklara 15 metre kala 48 R 0057, 48 ADS 729, 48 ARF 640 ve 48 ADM 608 plakalı araçlar arka arkaya kazaya karıştı. Kazada önde yer alan 48 R 0057 ve 48 ADS 729 plakalı araçlar az hasarlı atlatırken, arkada yer alan iki araçta hasar oluştu.

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda bulunanlardan büyük bölümü ambulanslarda tedbir amaçlı kontrolden geçirilirken, yaralılardan birisi ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla-Aydın karayolunda 4 aracın karıştığı kaza: Yaralılar ayakta tedavi edildi - Son Dakika

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