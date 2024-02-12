Muğla'da 10 ayrı operasyonda 171,82 gram Bonzai ele geçirildi - Son Dakika
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Muğla'da 10 ayrı operasyonda 171,82 gram Bonzai ele geçirildi

Muğla\'da 10 ayrı operasyonda 171,82 gram Bonzai ele geçirildi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen 10 ayrı operasyonda toplamda 171,82 gram esrar kağıda emdirilmiş Bonzai ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 2 kişi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

12.02.2024 18:28
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları çerçevesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 10 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 171,82 gram esrar kağıda emdirilmiş Bonzai ele geçirildi.

12 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken 2 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 10 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı. 2 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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