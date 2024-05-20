Muğla'da 10 düzensiz göçmen yakalandı, 27 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'da 10 düzensiz göçmen yakalandı, 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla\'da 10 düzensiz göçmen yakalandı, 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, bir lastik bot içerisinde 10 düzensiz göçmen yakalanırken, başka bir lastik bot içerisinde ise 27 düzensiz göçmen kurtarıldı. İkinci olayda kurtarılan göçmenler arasında 3 çocuk da bulunuyor.

20.05.2024 20:34
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Muğla'nın Datça ilçesinde iki ayrı düzensiz göçmen olayında 10 düzensiz göçmen yakalanırken, 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından hareket halindeki lastik bot durdurularak içerisindeki 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Gece saatlerinde ise Datça ilçesi açıklarında içerisinde çok sayıda düzensiz göçmenin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 27 düzensiz göçmen (beraberinde 3 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da 10 düzensiz göçmen yakalandı, 27 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da 10 düzensiz göçmen yakalandı, 27 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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