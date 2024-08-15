Muğla\'da 5 Can Salı Geri İtildi

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Muğla'nın Ortaca ilçesi açıklarında 5 adet can salı içinde çok sayıda düzensiz göçmen Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itildi.

Ortaca ilçesi açıklarında can salları içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botları tarafından Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 5 can salı içerisindeki toplam 80 düzensiz göçmen (beraberinde 20 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA