Muğla\'da 5 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın panikletti.

Yangın, Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir binanın çatı katında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın çatısından çıkan alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Ölen yada yaralananın olmamasının teselli kaynağı olduğu yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA