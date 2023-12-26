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Muğla'da 72 düzensiz göçmen yakalandı, 22 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'da 72 düzensiz göçmen yakalandı, 22 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında beş ayrı düzensiz göçmen olayında toplamda 72 düzensiz göçmen yakalandı, 22 düzensiz göçmen ise kurtarıldı. Göçmenlerin yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalıştığı belirlendi. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Muğla\'da 72 düzensiz göçmen yakalandı, 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
26.12.2023 - 11:14,  Güncelleme: 11:17
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki beş ayrı düzensiz göçmen olayında 72 düzensiz göçmen yakalandı, 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında önceki gün farklı saatlerde tespit edilen dört ayrı lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler bulunduğu belirlendi. Yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin bindikleri hareketli lastik botlar durdurularak toplam 72 düzensiz göçmen yakalandı. Beşinci düzensiz göçmen olayında ise Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki toplam 22 düzensiz göçmen kurtarıldı. Toplam 94 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da 72 düzensiz göçmen yakalandı, 22 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da 72 düzensiz göçmen yakalandı, 22 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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