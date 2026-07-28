Muğla’da arazi yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Çıtlık Mahallesi'nde yer alan bir tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekibi ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve orman işçileri sevk edildi.

Olay yerine hızla ulaşan ekipler, yangının çevredeki diğer tarım arazilerine ve yakındaki ormanlık alana sıçramaması için geniş çaplı söndürme çalışması başlattı. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.