Menteşe Yaraş'ta arazi yangını: Alevler güçlükle söndürüldü - Son Dakika
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Menteşe Yaraş'ta arazi yangını: Alevler güçlükle söndürüldü

Menteşe Yaraş\'ta arazi yangını: Alevler güçlükle söndürüldü
16.07.2026 15:04  Güncelleme: 15:06
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan arazi yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin koordineli müdahalesiyle ormana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, kuru otlar ve tarım arazisi zarar gördü.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Yaraş Mahallesi'nde bugün öğleden sonra çıkan arazi yangını, ekiplerin zamanında ve koordineli müdahalesi sayesinde ormana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yaraş Mahallesi'ndeki boş araziden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hızla Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangının iki ayrı parselde birden etkili olduğunu ve orman ekiplerinin alevleri kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf ettiğini tespit etti. Duruma hemen dahil olan itfaiye personeli, orman ekipleriyle omuz omuza vererek yangının büyümesini ve rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçramasını engelledi.

İki farklı noktada eş zamanlı olarak devam eden yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu tamamen söndürüldü. Söndürme işlemlerinin ardından bölgede uzun süre soğutma çalışması yapıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla geniş çaplı bir inceleme ve soruşturma başlatıldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iki parselde bulunan kuru otlar ve tarım arazisi zarar gördü. - MUĞLA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Menteşe Yaraş'ta arazi yangını: Alevler güçlükle söndürüldü - Son Dakika

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