Muğla'da Arızalanan Lastik Botla Yunanistan'a Geçmeye Çalışan Göçmenler Kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'da Arızalanan Lastik Botla Yunanistan'a Geçmeye Çalışan Göçmenler Kurtarıldı

Muğla\'da Arızalanan Lastik Botla Yunanistan\'a Geçmeye Çalışan Göçmenler Kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmek için fiber karinalı lastik bot ile denize açılan düzensiz göçmenlerin bindiği bot motor arızası yapınca yardım çağrısında bulundu. Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarılan 9 göçmenin yanı sıra göçmen kaçakçısı da yakalandı.

20.04.2024 16:11
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Muğla'nın Datça ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına geçmek için fiber karinalı lastik bot ile denize açılan düzensiz göçmenlerin bindiği bot motor arızası yapınca yardım çağrısında bulundular.

Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motoru arıza yaptı. Açık denizde sürüklenen lastik bot içindekiler yardım çağrısında bulundu. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki ikisi çocuk olmak üzere toplam 9 düzensiz göçmen kurtarıldı. Lastik bot içinde göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir kişi yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Arızalanan Lastik Botla Yunanistan'a Geçmeye Çalışan Göçmenler Kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Arızalanan Lastik Botla Yunanistan'a Geçmeye Çalışan Göçmenler Kurtarıldı - Son Dakika
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