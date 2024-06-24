Muğla\'da biçerdöver yangını: 10 dönüm buğday tarlası küle döndü

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Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi'nde buğday hasadı yapan bir biçerdöverin motor kısmında çıkan yangın, kısa sürede yayılarak 10 dönüm alanı küle çevirdi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Buğday hasadı sırasında, biçerdöverin motor bölümünde aniden alevler yükselmeye başladı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangın, etraftaki buğday tarlalarına sıçradı. Durumu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, olay yerine kısa sürede intikal ederek yangına müdahale etti. Yoğun çabalar sonucunda alevler kontrol altına alınırken, yangında yaklaşık 10 dönüm buğday tarlası zarar gördü.

Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına başladı. Biçerdöver sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu ve olaydan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. - MUĞLA