Muğla\'da çalılık alanda çıkan yangın hızlı müdahale ile söndürüldü

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Muğla'nın Milas ilçesi Ören Mahallesi çalılık alanda başlayan yangın ekiplerin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.,

Edinilen bilgiye göre, Ören Mahallesi Kemerköy Termik Santrali karşısında bulunan açık alandaki arazide çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangın başladı. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler havadan ve karadan yapılan hızlı müdahale ile söndürüldü. - MUĞLA