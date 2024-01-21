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Muğla'da Depo Yangınında 1 Motosiklet Zarar Gördü - Son Dakika
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Muğla'da Depo Yangınında 1 Motosiklet Zarar Gördü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir binanın deposunda çıkan yangında, hızlı müdahaleyle alevler söndürüldü. Yangında depoda bulunan bir motosiklet zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Muğla\'da Depo Yangınında 1 Motosiklet Zarar Gördü
21.01.2024 - 20:03,
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen depo yangınında 1 motosiklet zarar gördü.

Yangın, Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir binanın deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangınını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, depodaki yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler söndürülürken yangında depoda bulunan bir motosiklet zarar gördü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Depo Yangınında 1 Motosiklet Zarar Gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da Depo Yangınında 1 Motosiklet Zarar Gördü - Son Dakika
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