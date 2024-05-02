Muğla'da depo yangınında saman ve odunlar tamamen yanarken bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Muğla'da depo yangınında saman ve odunlar tamamen yanarken bir kişi yaralandı

Muğla\'da depo yangınında saman ve odunlar tamamen yanarken bir kişi yaralandı

Muğla'nın Ula ilçesinde bulunan bir depoda çıkan yangında saman ve odunlar tamamen yanarken, bir kişi yaralandı. Yangına müdahale eden vatandaşın vücudunda birinci derecede yanık oluştu. Yangının elektrik hattının ark yapması sonucu çıktığı düşünülüyor.

02.05.2024 22:02  Güncelleme: 22:05
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Muğla'nın Ula ilçesi kırsal Kızılağaç mahallesinde depo olarak kullanılan, saman ve odunların bulunduğu depoda çıkan yangında saman ve odunlar tamamen yanarken, küçükbaş bir havyan telef oldu, yangına müdahale eden bir vatandaşın vücudunda birinci derecede yanık oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Ula Kızılağaç Mahallesinde depo olarak kullanılan alanda yanın çıktı. Vatandaşların Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula ve Menteşe İtfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü arazözü, 112 ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın sonucunda yangına müdahale eden bir kişi birinci derece yaralanırken, bir küçükbaş hayvan yandı. Yangın sonucunda depoda muhtelif sayıda odun, kömür ve hayvanların yemesi için istiflenen samanlar tamamen yandı. Yangının elektrik hattının ark yapması sonucu çıktığı düşünülüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da depo yangınında saman ve odunlar tamamen yanarken bir kişi yaralandı - Son Dakika

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