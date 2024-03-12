Muğla\'da Ev Yangını İtfaiye Ekipleri Tarafından Söndürüldü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen ev yangını İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın Muğla'nın Menteşe ilçesi Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Karşıyaka Mahallesinde bodrum katta yaşayan bir vatandaş elektrik sobasını açık bıraktıktan sonra evden ayrıldığı, sobanın bazaya değmesi sonucunda yangın çıktığı bildirildi.
Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Cağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler söndürülürken yangında maddi hasar meydana geldi. - MUĞLA
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