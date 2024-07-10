Muğla\'da Gerçekleştirilen Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

3.Sayfa

Muğla'da Emniyet Müdürlüğü narkotik ekipleri tarafından Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde gerçekleştirilen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu tacirlerine yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 620 gram kokain maddesi, 9,45 gram esrar maddesi, hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 47 adet fişek, suçtan elde edildiği değerlendirilen 26 bin 930 TL para ele geçirilmiştir.

Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapılan bir şüpheli şahıs serbest bırakılırken, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 2 şüpheli şahıs ile ilgili adli işlemlerin devam ettiği, 3 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine teslim edildiği açıklandı. - MUĞLA