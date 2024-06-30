Muğla\'da Gölette Boğulan Suriyeli Anne ve 2 Çocuğun Cesetleri Çıkarıldı

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde Kazan Göletine serinlemek için giren Suriye uyruklu 2 kardeş ve anneleri boğularak yaşamını yitirdi. Gölette boğulan 3 kişinin cenazesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sualtı Dalgıç ekibi tarafından göletten çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kazan göletine serinlemek için giren 8 yaşındaki Abdülgani Zaza ve 7 yaşındaki Muhammet Nurettin Zaza isimli kardeşler bir süre yüzdükten sonra su yüzeyinde çırpınmaya başladılar. Gölet kenarında çocuklarını izleyen anne 35 yaşındaki Vilede Zaza çocukların boğulmak üzere olduğunu görüce kurtarmak için gölete girdi. Anne ve 2 çocuğu gölette boğularak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye 112 ambulans, jandarma ve Muğla büyükşehir Belediyesi Sualtı Dalgıç ekibi yönlendirildi. Büyükşehir Belediyesi Sualtı Dalgıç ekibi anne ve çocukları göletten çıkardı.

Çıkarılan anne ve çocukların cesetleri savcılık incelemesinin ardından adli tıp kurumuna gönderildi. - MUĞLA