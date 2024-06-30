Muğla'da Gölette Boğulan Suriyeli Anne ve 2 Çocuğun Cesetleri Çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Muğla'da Gölette Boğulan Suriyeli Anne ve 2 Çocuğun Cesetleri Çıkarıldı

Muğla\'da Gölette Boğulan Suriyeli Anne ve 2 Çocuğun Cesetleri Çıkarıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Kazan Göletine serinlemek için giren Suriye uyruklu 2 kardeş ve anneleri boğularak yaşamını yitirdi. Gölette boğulan 3 kişinin cenazesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sualtı Dalgıç ekibi tarafından göletten çıkarıldı.

30.06.2024 20:09  Güncelleme: 20:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Kazan Göletine serinlemek için giren Suriye uyruklu 2 kardeş ve anneleri boğularak yaşamını yitirdi. Gölette boğulan 3 kişinin cenazesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi Sualtı Dalgıç ekibi tarafından göletten çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kazan göletine serinlemek için giren 8 yaşındaki Abdülgani Zaza ve 7 yaşındaki Muhammet Nurettin Zaza isimli kardeşler bir süre yüzdükten sonra su yüzeyinde çırpınmaya başladılar. Gölet kenarında çocuklarını izleyen anne 35 yaşındaki Vilede Zaza çocukların boğulmak üzere olduğunu görüce kurtarmak için gölete girdi. Anne ve 2 çocuğu gölette boğularak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye 112 ambulans, jandarma ve Muğla büyükşehir Belediyesi Sualtı Dalgıç ekibi yönlendirildi. Büyükşehir Belediyesi Sualtı Dalgıç ekibi anne ve çocukları göletten çıkardı.

Çıkarılan anne ve çocukların cesetleri savcılık incelemesinin ardından adli tıp kurumuna gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe, Suriye, Muğla, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Gölette Boğulan Suriyeli Anne ve 2 Çocuğun Cesetleri Çıkarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:20 98’nci Gazi Koşusu’nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı 98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:01 Galatasaray’ın yıldızı Wilfried Zaha’ya Premier Lig’den 3 talip var Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den 3 talip var
16:41 Önce paylaşıp sonra sildiler Barcelona’dan bir garip ayrılık açıklaması Önce paylaşıp sonra sildiler! Barcelona'dan bir garip ayrılık açıklaması
16:04 Hakkarili sanatçı, A Milli Takım için Kürtçe marş yaptı Hakkarili sanatçı, A Milli Takım için Kürtçe marş yaptı
15:43 İzmir’deki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler Ortalık resmen savaş alanına döndü İzmir'deki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler! Ortalık resmen savaş alanına döndü
15:29 Anthony Nwakaeme, Trabzon’a geldi Anthony Nwakaeme, Trabzon'a geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 20:27:50. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'da Gölette Boğulan Suriyeli Anne ve 2 Çocuğun Cesetleri Çıkarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement