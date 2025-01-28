Muğla'da hareket halindeki otobüs motor bölümünde başlayan yangın sonrası yol trafiğe kısa süreliğine kapatıldı.
Ula Sakartepe rampasında hareket halindeki otobüste başlayan yanın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye, polis, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yanan otobüse ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, otobüste maddi hasar meydana geldi. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Muğla'da Hareket Halindeki Otobüste Yangın Çıktı - Son Dakika
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