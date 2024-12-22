Muğla\'da helikopter kazası: Olay yeri incelemesi tamamlandı

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Helikopter kazasında olay yeri incelemesi tamamlandı

Cenazeler Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

MUĞLA - Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden havalanan ambulans helikopterin hastane binasına çarparak düşmesinin ardından olay yerindeki çalışmalar tamamlanırken, cenazeler ise Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Sabah saatlerinde Muğla'dan Antalya'ya gitmek için havalanan ambulans helikopter, havalandıktan bir süre sonra yoğun sis dolayısıyla hastane binasına çarparak kaza kırıma uğradı. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler kaza yerinde çalışmalarını sürdürürken, helikopterde bulunan 2 pilot, bir doktor ve bir personel hayatını kaybetti. Olay yerine gelen ekipler kazanın yaşandığı yerde incelemelerini tamamladı. Kazada hayatını kaybeden 2 pilot, bir doktor ve bir personelin cenazeleri olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun bugün Muğla'ya gelerek kazanın yaşandığı alanda incelemelerde bulunduktan sonra detaylı bir açıklama yapacağı öğrenildi.