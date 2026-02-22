Seydikemer\'de heyelan nedeniyle yol kapandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Bağlıağaç ile Arsa mahallelerini birbirine bağlayan asfalt yol, meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı. Arsaköy Mahalle Muhtarı Cüneyt Uçar ve Bağlıağaç Mahalle Muhtarı İsa Saçlı tarafından yapılan açıklamada, heyelan sonucu yolun ulaşıma kapandığı belirtilerek bölgede ikamet eden vatandaşların dikkatli olmaları istendi. Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli de bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Seydikemer İlçesi'nde Bağlıağaç ile Arsa Mahallelerini birbirine bağlayan yolda meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım durduruldu. Heyelanın ardından Seydikemer Belediyesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı. Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli, heyelan bölgesine giderek, yerinde incelemelerde bulundu ve ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı. Yolun yeniden ulaşıma açılması için iş makineleriyle temizlik ve güvenlik çalışmaları sürdürülüyor.

Seydikemer Belediye Başkanı B. Önder Akdenizli, "Bağlıağaç Mahallemizde, Arsa Yolu üzerinde meydana gelen heyelanın ardından bölgede incelemelerde bulunduk. Heyelandan etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaralarımızı birlik ve dayanışma içinde birlikte saracağız" ifadelerine yer verdi. - MUĞLA