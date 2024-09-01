Muğla'nın Yatağan İlçesinde meydana gelen kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı - Son Dakika
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Muğla'nın Yatağan İlçesinde meydana gelen kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı

Muğla\'nın Yatağan İlçesinde meydana gelen kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı

Muğla'nın Yatağan İlçesi Kavak Mahallesinde meydana gelen iki ayrı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, toplam 14 kişi yaralandı. İlk kaza için bölgeye giden ambulans yaralıyı taşırken aynı mahallede kazaya karıştı. Yaralı şahıslar Yatağan Devlet Hastanesine sevk edilirken ve yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

01.09.2024 21:05
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Muğla'nın Yatağan İlçesi Kavak Mahallesinde meydana gelen iki ayrı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, toplam 14 kişi yaralandı. İlk kaza için bölgeye giden ambulans yaralıyı taşırken aynı mahallede kazaya karıştı.

İlk kaza, Kavak Mahallesinde saat 17.13 sıralarında meydana geldi. H.D. isimli şahıs kullandığı 48 BB 8511 plakalı özel halk otobüsü devrildi. Kazada 6 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.

İkinci kaza ise yine Kavak Mahallesinde saat: 17.53 sıralarında meydana geldi. E.S isimli şahsın kullandığı ve ilk kaza için bölgeye giden 48 ABF 269 plakalı ambulans, Yatağan istikametine yaralı taşıdığı sırada Kavak mahalle kavşağında kazaya karıştı. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada ise 8 kişi yaralandı.

Yaralı şahıslar Yatağan Devlet Hastanesine sevk edilirken ve yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'nın Yatağan İlçesinde meydana gelen kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı - Son Dakika

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