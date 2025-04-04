Muğla'da Kaçak Hafriyata Geçit Yok: Eş Zamanlı Denetimler Başladı - Son Dakika
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Muğla'da Kaçak Hafriyata Geçit Yok: Eş Zamanlı Denetimler Başladı

Muğla\'da Kaçak Hafriyata Geçit Yok: Eş Zamanlı Denetimler Başladı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, emniyet personeli ve zabıtalarla birlikte 13 ilçede kaçak hafriyatın önlenmesi amacıyla denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 126 araç kontrol edilerek, eksiklikler bulunan 23 araca idari işlem uygulandı. Bu çalışmalarla çevre koruma ve sürdürülebilir yönetim hedefleniyor.

04.04.2025 12:08  Güncelleme: 12:10
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Muğla Büyükşehir Belediyesi, emniyet personeli ve zabıtalarla birlikte 13 ilçede kaçak hafriyatın önlenmesi için eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

İl genelinde 846 hafriyat firması ve şahıs şirketine ait 1870 araca 'Taşıma İzin Belgesi' düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, belli aralıklarla denetimler gerçekleştirerek kaçak hafriyatın önlenmesini sağlıyor. Bu sayede boş arazilerde hafriyat atıklarının ve atıkların önüne geçilerek doğayı koruyor. Bu kapsamda Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi personelleri ile il genelinde daha önceden belirlenmiş noktalarda gerçekleştirilen denetimde 126 aracı denetleyip çeşitli eksiklikler sonucu 23 araca idari işlem uyguladı.

Büyükşehir doğaya sahip çıkıyor

Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü bu denetim çalışmalarıyla sadece kaçak hafriyatla mücadeleyi değil, aynı zamanda sürdürülebilir çevre yönetimini de hedefliyor. Hafriyat taşıma süreçlerinin düzenli ve izinli bir şekilde yürütülmesi sayesinde hem çevre kirliliğinin önüne geçiliyor, hem de doğal yaşam alanlarının tahrip edilmesi engelleniyor. Özellikle ormanlık alanlar, dere yatakları ve tarım arazilerinin korunması için yapılan bu uygulamalar, halk sağlığını tehdit edebilecek kontrolsüz dökümlerin de önlenmesini sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların da çevre duyarlılığına katkı sunarak kaçak döküm yapılan alanları bildirmeleri konusunda çağrıda bulunuyor. Kaçak döküme şahit olan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'nin 444 48 01 numaralı çağrı merkezi üzerinden ihbarda bulunabilir.

Yapılan denetimleri aktaran Muğla Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı İnşaat Mühendisi Ozan Alptürk, "Muğla genelinde kaçak hafriyatın önlenmesi amacıyla 13 ilçemizde eş zamanlı olarak denetimler gerçekleştirilmektedir. Zabıta ekipleri, emniyet mensupları, Büyükşehir Belediye'miz teknik personelleri ile ortaklaşa çalışmalar yürütülmektedir. Hafriyat taşıyan kamyonların belgeleri kontrol edilmekte olup, ayrıca hafriyat kamyonlarını araç takip sistemi ile de takip ediyoruz. Herhangi bir kaçak döküm gerçekleştirildiğinde bilgimiz oluyor ve saha denetimi ile tespitlerini yapıp idari işlemleri uyguluyoruz. Denetimlerimiz sayesinde kaçak dökümlerinin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak çevremizi ve doğamızı korumak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kaçak hafriyatla mücadelede kararlı olduklarını vurgulayan Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Ormanları, tarım alanlarını, su kaynaklarını korumak sadece bugünü değil, gelecek kuşakların yaşam hakkını da korumak olduğunu, kaçak hafriyatla mücadeleyi bu anlayışla yürüttüklerini, doğayı kirleten hiçbir faaliyete geçit vermeyeceklerini açıkladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Kaçak Hafriyata Geçit Yok: Eş Zamanlı Denetimler Başladı - Son Dakika

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