Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince, Ateşli silahlar kanununa muhalefet suçunun tespitine yönelik Milas ilçesinde opera yon gerçekleştirdi.
Yapılan çalışmalar neticesinde; 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 500 adet fişek ve
16 adet şarjör ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan K.M. M.B.M ve B.D. isimli şüpheli şahıslar çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA
Son Dakika › 3. Sayfa › Muğla'da Kaçak Silah Operasyonu - Son Dakika
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