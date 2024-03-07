Muğla\'da kadın cinayeti davasında haksız tahrik talebi

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Muğla'nın Yatağan ilçesinde 40 yaşındaki Figen Çoban'ın eşi tarafından öldürüldüğü iddiasıyla açılan davanın dördüncü duruşması yapıldı. Mütalaasını açıklayan savcı, sanık Mehmet Emin Ata Çoban'ın cezasına "haksız tahrik" indirimi uygulanmasını talep etti.

Yatağan'a bağlı Yeşilbağcılar Mahallesi'nde Figen Çoban'ın öldürülmesi ile ilgili davanın dördüncü duruşması Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya; Figen Çoban'ın eşi tutuklu sanık Mehmet Emin Ata Çoban, kayınbiraderi S.Ç., tutuksuz olarak yargılanan kayınvalidesi H.Ç. ile Figen Çoban'ın ailesi katıldı.

19 Aralık'ta yapılan üçüncü duruşmada Mehmet Emin Ata Çoban'ın akıl sağlığının tespiti için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden duruşmadan bir gün sonraya 20 Aralık'a randevu verilmesi nedeniyle duruşma 7 Mart'a ertelenmiş, Figen Çoban'ın eşi Mehmet Emin Ata Çoban ile kayınbiraderi S.Ç.'nin ise tutukluluklarının devam etmesine karar verilmişti.

Bugün yapılan dördüncü duruşmada ise savcı mütalaasını açıklayarak, sanığın annesi H.Ç. hakkında beraat, Figen Çoban'ın kayınbiraderi S.Ç. için eyleme iştirakten ceza verilmesini, sanık Mehmet Emin Ata Çoban'ın ise cinayetten ötürü ceza almasını ancak eşinin iş yerindeki şahısla olan mesajları nedeniyle haksız tahrik indirimi uygulanmasını talep etti. Mahkeme duruşmayı 4 Nisan'a erteleyerek, Figen Çoban'ın eşi Mehmet Emin Ata Çoban ile kayınbiraderi S.Ç.'nin tutukluluklarının devam etmesine karar verdi.

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Figen Çoban'ın aile avukatı Kemal Ertuğrul şunları söyledi:

"Bizim başından beri mücadelemiz haksız tahrik almamasından yanaydı. Bunun olmaması konusunda da bir gerekçe sunduk. Bu olay sebebiyle tahrik indirimi uygulanmasını gerektiren hiçbir olay söz konusu değildir. Mahkemenin de bunu uygulamaması gerektiğini düşünüyorum. Sistematik şiddet kullanan bir insan. Kaldı ki en son olayını anlattığı şekilde adliyeye gidilmiş. Şikayetçi olunmuş. Bütün bu aşama saçından sürükleyerek ve döverek vücudunda bir sürü izler var. İzler görüldüğüne dair ifadeler varken mahkemenin tahrik indirimi uygulamasının uygun olmadığını düşünüyoruz. Zaten böyle bir karar verilse de istinaf mahkemesine itiraz edeceğiz ve asgari hadden ceza almaması gerektiğini düşünüyoruz." - MUĞLA