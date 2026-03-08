Muğla'da Kadın Cinayeti: Eşi Bıçakladı - Son Dakika
Muğla'da Kadın Cinayeti: Eşi Bıçakladı

08.03.2026 16:34
Kavaklıdere'de erkek, eşinin bıçakla öldürülmesine neden oldu, zanlı adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ilk saatlerinde meydana gelen olayda eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybederken, cinayet zanlısı koca adliyeye sevk edildi.

Olay, Çamlıbel Mahallesi yayla evleri mevkiindeki bir evde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. (51) ile eşi Sermin Bacak (42) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan boğuşma sırasında Sermin Bacak, eşinin bıçak darbesiyle ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Bacak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın yaşandığı evde jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma yaparken, Sermin Bacak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna ardından da Fethiye ilçesine gönderildiği ve 9 Mart Pazartesi günü toprağa verileceği öğrenildi.

Adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan zanlı A.B.'nin ilk ifadesinde, tartışma sırasında eşinin eline bıçak aldığını, kendisinin ise bıçağı engellemeye çalıştığı sırada yaşanan boğuşma neticesinde bıçağın eşine saplandığını iddia ettiği öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.B. Yatağan Adliyesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Muğla, Son Dakika

