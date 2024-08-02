Muğla\'da Kemerköy Termik Santrali karşısında çalılık alanda yangın çıktı

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Muğla'nın Milas ilçesi Ören Mahallesi Kemerköy Termik Santrali karşısında bulunan çalılık alanda yangın başladı.

Edinilen bilgiye göre, Ören Mahallesi Kemerköy Termik Santrali karşısında bulunan açık alandaki arazide çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangın başladı. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. - MUĞLA