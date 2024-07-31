Muğla'da Kontrolü Kaybeden Sürücü Markete Daldı - Son Dakika
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Muğla'da Kontrolü Kaybeden Sürücü Markete Daldı

Muğla'nın Milas ilçesinde bir sürücü, aracının kontrolünü kaybederek bir kişiye ve yerde yatan köpeğe çarparak markete daldı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi ve market içerisinde büyük panik yaşandı.

31.07.2024 11:17
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Muğla'nın Milas ilçesinde kullandığı otomobili park etmek isteyen sürücü, aracın kontrolünü kaybederek bir kişiye ve yerde yatan köpeğe çarparak markete daldı. Savaş alanına dönen marketin içerisindeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, 1 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Olay, Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir markette 30 Temmuz Salı günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marketin önüne alışveriş yapmak için park etmeye çalışan kadın sürücü, aracının kontrolünü kaybederek birden hızlanıp bir kişiye ve yerde yatan bir köpeğe çarparak büyük bir gürültü ile markete daldı. Market içerisindeki çalışanların ve müşterilerin büyük panik yaşadığı olayda bir kişi yaralandı.

Güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi

Yaşanan olay marketin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kameraya yansıyan görüntülerde market önüne park etmeye çalışan otomobilin birden hızlanarak bir kişiye ve yerde yatan köpeğe çarpıp markete girmesi ve panik anları yer alıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Milas, Muğla, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Kontrolü Kaybeden Sürücü Markete Daldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Kontrolü Kaybeden Sürücü Markete Daldı - Son Dakika
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