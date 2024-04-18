Muğla'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Muğla'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Muğla\'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Aylin Karaca kavşağında meydana gelen trafik kazasında, motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Motosiklet sürücüsü, kendi imkanlarıyla Menteşe Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan sürücünün durumu iyi.

18.04.2024 13:26  Güncelleme: 13:27
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza Menteşe ilçesine bağlı Aylin Karaca kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşak içerisinde dönüş yapan 48 CAN 76 plakalı motosiklete, yan yoldan gelen 48 AAC 638 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonucunda motosiklet sürücüsünü Menteşe Devlet Hastanesi'ne kendi imkanları ile giderek tedavi altına alındı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan bir başka noktada ise kaza meydana geldi. Kazada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yan yatan araçtan kendi imkanları ile çıkarken kaza maddi hasarlı atlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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