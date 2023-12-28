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Muğla'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Muğla'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Muğla\'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
28.12.2023 - 16:51,
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde motosiklet ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şehit Özden Aşınmaz Caddesi üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ç. idaresindeki 48 AN 917 plakalı motosiklet ile, E.A. yönetimindeki 48 MA 3592 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen E.A. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Muğla, Acil Durum, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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