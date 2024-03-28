Muğla'da Motosiklet Kazası: Bir Yaya Hayatını Kaybetti, Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralı - Son Dakika
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Muğla'da Motosiklet Kazası: Bir Yaya Hayatını Kaybetti, Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralı

Muğla\'da Motosiklet Kazası: Bir Yaya Hayatını Kaybetti, Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeki motosiklet, yolun kenarında yürüyen bir yayaya çarptı. Kazada yaya hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan sürücü, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

28.03.2024 07:53  Güncelleme: 07:56
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Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeki motosiklet yayaya çarptı. Feci kazada yaya olay yerinde hayatını kaybederken hastaneye kaldırılan motosiklet sürücsünün ağır yaralı olduğu bildiridli.

Kaza MBodrum-Milas karayolu üzerinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Bodrum istikametinden Milas istikametine seyir halinde oan 16 yaşındaki M.A. idaresindeki motosiklet, yolun kenarında yürümekte olan 37 yaşındaki Mehmet Timur'a çarptı. Kazada motosikletin çarptığı yaya Mehmet Timur olay yerinde feci şekidle hayatını kaybederken, kaza sonrası direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletten fıralayan 16 yaşındaki sürücü M.A. da ağır yaralandı. M.A. olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, Mehmet Timur'un cesedi de olayyeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp'a gönderildi.

Güvenlik güçleri tarafından el konulan kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Muğla, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Motosiklet Kazası: Bir Yaya Hayatını Kaybetti, Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralı - Son Dakika

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