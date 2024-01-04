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Muğla'da motosikletin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Muğla'da motosikletin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Soruşturma devam etmektedir.

Muğla\'da motosikletin otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
04.01.2024 - 14:55,  Güncelleme: 15:01
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Muğla'nın Milas ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen ve güvenlik kameralarına da yansıyan görüntüde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C.Ç. yönetimindeki 48 ANF 191 plakalı motosiklet, İnci Sokak'ta H.U.'nun kullandığı 48 KF 639 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü M.C.Ç., ve motosiklette bulunan ismi öğrenilemeyen yolcu yaralandı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan iki kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Yaşanan kaza bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi. Görüntüde motosikletin otomobile çarpması ve motosiklet sürücüsü ile yolcu konumundaki kişinin havaya fırlayıp düşmesi yer alıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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