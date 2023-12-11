Muğla\'da Narkotik Operasyonunda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Muğla genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda değişim miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlarda, 621 Gram esrar maddesi, 23,92 Gram skunk maddesi, 1,78 Gram metamfetamin maddesi, 15 adet Sentetik Ecstasy, 18 adet Sentetik Ecza, tabanca, pompalı tüfek ve havalı tüfek ele geçirildi.

Operasyon sonrası 11 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, 2 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 8 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan, 1 şahsa uyuşturucu elde etmek için kenevir ekmek suçundan işlem yapıldı. 2 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. - MUĞLA