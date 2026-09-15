Muğla'da okul servislerine emniyet kemeri denetimi kesintisiz sürüyor - Son Dakika
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Muğla'da okul servislerine emniyet kemeri denetimi kesintisiz sürüyor

Muğla\'da okul servislerine emniyet kemeri denetimi kesintisiz sürüyor
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Muğla Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekiplerinin okul servis araçlarına yönelik denetimlerinin il genelinde aralıksız sürdüğünü açıkladı.

Muğla'da yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin güvenli şekilde okullarına ulaşabilmesi amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik ekipleri tarafından okul servis araçlarına yönelik denetimler il genelinde aralıksız sürdürülüyor.

Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada, öğrencilerin güvenli ulaşımının sağlanması amacıyla trafik ekiplerinin okul servis araçlarını titizlikle denetlediği belirtildi.

Denetimlerde, öğrencilerin emniyet kemeri kullanımı başta olmak üzere servis araçlarının teknik donanımları, sürücülerin belgeleri ve araçlarda bulunması gereken güvenlik şartları kontrol ediliyor. Ekipler tarafından servis araçlarının mevzuata uygunluğu da ayrıntılı şekilde inceleniyor.

Valilik açıklamasında, çocukların güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulanarak, "Gözümüz de kalbimiz de evlatlarımızın üzerinde. En kıymetlilerimiz, geleceğimizin teminatı çocuklarımız güvenle okullarına ulaşsın diye İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik ekiplerimiz; okul servis araçlarına yönelik denetimlerini ilimiz genelinde aralıksız sürdürüyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, denetimlerde emniyet kemerinden araçların teknik donanımına, sürücü belgelerinden genel güvenlik kurallarına kadar her ayrıntının titizlikle kontrol edildiği belirtilerek, "Servis araçlarımız denetimde, evlatlarımız güvende" mesajı verildi.

Muğla Valiliği, trafik denetimlerinin eğitim öğretim yılı boyunca il genelinde kesintisiz devam edeceğini bildirerek, "Trafikte sıfır taviz, okul yollarında tam güvenlik anlayışıyla sahadayız. Ailelerimizin gözü arkada kalmasın, çocuklarımız huzurla okullarına ulaşsın diye denetimlerimiz ilimizin her köşesinde eğitim yılı boyunca kesintisiz devam edecek. Tüm öğrencilerimize huzurlu ve güvenli yolculuklar dileriz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

Muğla Valiliği, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Trafik, Muğla, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da okul servislerine emniyet kemeri denetimi kesintisiz sürüyor - Son Dakika

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