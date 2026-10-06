Muğla'da operasyonda 448 gram Skunk ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Muğla'da operasyonda 448 gram Skunk ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

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Muğla\'da operasyonda 448 gram Skunk ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı
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Muğla'da 2-4 Ekim tarihleri arasında Milas ve Bodrum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; aramalarda 1400 sentetik ecza, 448 gram Skunk ve 54 bin 300 TL ele geçirildi.

Muğla'da 2-4 Ekim tarihleri arasında Milas ve Bodrum Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şahıs tutuklandı.

Yapılan çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahısların ikamet ve araçlarında yapılan aramalarında Bin 400 adet sentetik ecza maddesi, 448 gram Skunk maddesi,

hassas terazi ve suçtan elde edinildiği değerlendirilen 54 bin 300 TL para ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli şahıstan bir şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 3 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüvenlikGüncelBodrumMuğlaSon Dakika

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