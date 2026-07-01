Menteşe\'de orman yangını büyümeden söndürüldü

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Çiftlik ve Kafaca mahalleleri arasında çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık bin metrekarelik alan zarar gördü.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Çiftlik ve Kafaca mahalleleri arasında ormanlık alanda yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede, yangının iki ayrı noktada başladığı belirlendi.

İlk noktadaki yangının vatandaşların müdahalesiyle söndürüldüğü, ikinci noktadaki yangına ise Orman ekipleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve vatandaşlar tarafından müdahale edildi. Yangın, ekiplerin ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışması yapıldı. - MUĞLA