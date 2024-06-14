Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisi ile büyüyor.
Milas- Ören karayolu üzerinde bulunan Kısırlar Mahallesinde çıkış nedeni belirlenemeyen orman yangınına bölgedeki ekiplerin yanı sıra çevre ilçelerden de takviye ekipler istendi. Yangın sonrası Muğla bölgesindeki hava araçları yangın bölgesine sevk edilirken, rüzgarın şiddetli olması nedeniyle alevlerin yayıldığı açıklandı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Muğla'da Orman Yangını Rüzgarın Etkisiyle Büyüyor - Son Dakika
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