Muğla\'da Orman Yangınına Hızlı Müdahale

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Muğla'nın Dalaman ilçesine bağlı Akkaya Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler hızla müdahale ediyor. Muğla Orman Genel Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun bir mücadele sürdürüyor. - MUĞLA