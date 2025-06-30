Muğla'da Orman Yangınlarına Karşı 7/24 Görev - Son Dakika
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Muğla'da Orman Yangınlarına Karşı 7/24 Görev

Muğla\'da Orman Yangınlarına Karşı 7/24 Görev
30.06.2025 09:53
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Muğla'da yangın riski artarken, Jandarma ve Orman ekipleri 24 saat devriye ve denetim yapıyor.

Orman yangınlarına karşı en riskli iller arasında bulunan Muğla'da, Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Orman Muhafaza ekipleri, yangın tehlikesi olan bölgelerde 7 gün 24 saat devriye ve nöbet görevi yapıyor.

Son günlerde yükselen hava sıcaklıkları, yangın riskini artırırken, ekipler de ormanlık alanlardaki önlemlerini sıkılaştırdı. 'Yeşil Vatan'ın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için yangına sebep olabilecek her türlü etkeni engellemek için Jandarma Komando, Polis Özel Harekat ve Orman ekipleri sahada aktif olarak devriye geziyor.

Sık ormanlık alanların bulunduğu bölgelerde Jandarma Komando ekipleri dron ile denetim gerçekleştirirken, helikopter ile yapılan hava denetimine dron ekipleri de destek veriyor. Vatandaşlara sık sık uyarılarda bulunan ekipler, ormanlık alanlara girilmemesi, ateş yakılmaması ve muhtemel bir yangın durumunda 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması konusunda bilgilendirme yapıyor.

Yetkililer, yangınların büyük bölümünün insan kaynaklı olduğunu vurgulayarak, vatandaşlardan daha duyarlı ve dikkatli olmalarını istedi.

Özellikle yaz aylarında artan yangın tehlikesine karşı, Muğla'da alınan önlemlerin üst düzeyde tutulduğu belirtildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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