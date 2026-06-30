Muğla'da Otel Arkasında Yangın - Son Dakika
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Muğla'da Otel Arkasında Yangın

Muğla\'da Otel Arkasında Yangın
30.06.2026 16:58
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Menteşe'de bir otelin arkasındaki alanda çıkan yangın, vatandaşlar ve itfaiye tarafından söndürüldü.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir otel arkasında kalan otluk alanda çıkan yangın, vatandaşların ve itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi'nde bulunan bir otel arka tarafında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kuru otların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, alevleri söndürürken, kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Menteşe, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da Otel Arkasında Yangın - Son Dakika

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