Muğla'nın Milas ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Muğla'nın Milas ilçesi Ofis Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Milas istikametine seyir halinde olan R.M.K.(24) idaresindeki 35 DA 666 plakalı motosiklet ile Menteş mevkiinden Ofis Kavşağı'na seyir halinde olan H.G.G.(33) plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet savrulurken, kazada motosiklet sürücüsü R.M.K.(24) ile motosiklette yolcu olarak bulunan D.C.Ö.(22) yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Muğla'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 2 yaralı - Son Dakika
Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan M.Ç. isimli şahsı ikamet ettiği adreste yakalayarak cezaevine gönderdi.
Isparta'da hakkında 20 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından saklandığı adreste yakalandı. Yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Gümüşhane'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, bir kişinin satmak için şehirler arası otobüsle il dışına ruhsatsız tabanca göndereceği ihbarı üzerine harekete geçildi. Otobüs terminalinde bekleyen bir şahsa ait yöreye özgü ekmek bulunan çuvalı inceleyen ekipler, ekmeklerden birinin içerisine gizlenmiş el yapımı ruhsatsız tabanca buldu. Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Çanakkale'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 691 adet sentetik ecza hap ele geçirildi ve 4 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak suçlarından tutuklandı.
İzmir'in Ödemiş ilçesi ve çevresinde, yangından zarar gören orman arazilerini satma vaadi ile vatandaşlardan para toplayıp kayıplara karışma olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü adliyeye sevk edildi. Çiftlikbank vurgununa benzeyen olayda 'İzmirli tosuncuk' olarak bilinen O.A. ve şüphelilerden A.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
CHP'nin Hatay adayı Lütfü Savaş'a Samandağ ilçesinde konuşma gerçekleştirdiği esnada saldırı gerçekleştirildi. O sırada kalabalığa konuşma yapan Savaş'ı bir kişi sahneden aşağı itti. O anlar kameralara yansıdı.
CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen 'para sayma' görüntülerine ilişkin soruşturmada eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifade verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?