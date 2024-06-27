Muğla'da otomobil uçuruma yuvarlandı, sürücü kurtarıldı - Son Dakika
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Muğla'da otomobil uçuruma yuvarlandı, sürücü kurtarıldı

Muğla\'da otomobil uçuruma yuvarlandı, sürücü kurtarıldı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü araç içinde mahsur kaldı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin ortak operasyonuyla sürücü kurtarıldı ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

27.06.2024 21:51
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Muğla'nın Milas ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan otomobildeki sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin ortak operasyonuyla kurtarıldı.

Olay, Milas'ın Boğa Yokuşu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ş. yönetimindeki 48 TK 360 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü araç içinde mahsur kaldı. Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüyü kurtarma çalışmaları zorlu bir operasyonla gerçekleştirildi. Kurtarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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