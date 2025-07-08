Muğla\'da Otomobilin Motoru Yandı, Paniğe Neden Oldu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan bir otomobil kısa süreli paniğe neden oldu. Olayda can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe çevre yolu üzerinde ilerleyen 48 LV 065 plakalı otomobilin motor kısmından dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürülürken, araçta maddi hasar oluştu. - MUĞLA