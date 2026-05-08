Piknik tüpündeki gaz sızıntısı ekipleri alarma geçirdi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir apartman dairesinde meydana gelen piknik tüpündeki gaz sızıntısı mahallede hareketli saatler yaşanmasına neden oldu. Ev sahibinin soğukkanlılığı ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi büyük bir faciayı önledi.

Olay, Kötekli Mahallesi 307 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde piknik tüpü ile yemek yapmaya hazırlanan bir vatandaş, tüpten gaz sızıntısı olduğunu fark etti. Sızdıran tüpü hızla dışarıya çıkartan vatandaş durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri duruma müdahale etti. Ekipler gazın güvenli şekilde tahliyesini sağlayarak vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA