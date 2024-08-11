Muğla\'da Polis Evi Yangınında Misafirler Tahliye Edildi

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Menteşe İlçesinde Muğla Emniyet Müdürlüğü Polis Evinden çıkan dumanlar sonrası misafirler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Menteşe ilçesindeki polis evinin mutfak bölümünden dumanların çıkması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Polis evinin mutfak bölümünden gelen yoğun dumanlara müdahale eden itfaiye ekipleri bina içinde kalan personel ve misafirleri tedbir amaçlı tamamen tahliyelerini gerçekleştirdi. - MUĞLA