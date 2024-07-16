Muğla'da Prizden Çıkan Yangın Sonucu Ev Kullanılamaz Hale Geldi

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde prizden çıkan yangın sonrasında alevlere teslim olan müstakil ev, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Seydikemer ilçesine bağlı Dont Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre müstakil bir evde elektrik prizinden kaynaklı yangın çıktı. Ev sahibi S.K.'nin evinden yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda alevleri kontrol altına aldı. Yangının etkisiyle evde büyük çapta hasar meydana gelirken, alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA