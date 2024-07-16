Muğla'da Prizden Çıkan Yangın Sonucu Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Muğla'da Prizden Çıkan Yangın Sonucu Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Dont Mahallesi'nde bir müstakil evde çıkan yangın, evin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Yangın, elektrik prizinden kaynaklandığı belirtilen ev sahibi tarafından fark edildi ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İtfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı. Evde büyük çapta hasar meydana gelirken, yangının nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

16.07.2024 19:41
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde prizden çıkan yangın sonrasında alevlere teslim olan müstakil ev, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Seydikemer ilçesine bağlı Dont Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre müstakil bir evde elektrik prizinden kaynaklı yangın çıktı. Ev sahibi S.K.'nin evinden yükselen dumanları fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yaklaşık bir saat süren çalışma sonucunda alevleri kontrol altına aldı. Yangının etkisiyle evde büyük çapta hasar meydana gelirken, alevlere teslim olan ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Prizden Çıkan Yangın Sonucu Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Prizden Çıkan Yangın Sonucu Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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