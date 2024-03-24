Muğla\'da Restoranın Bacasında Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Muğla'nın Datça ilçesinde sahildeki bir restoranın bacı sisteminde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.
Datça kumluk plajı sahilinde bulunan bir restoranın baca sisteminden dumanlar yükselmeye başladı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri baca yangınına zamanında müdahale ederek söndürdü. - MUĞLA
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