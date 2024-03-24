Muğla\'da Restoranın Bacasında Çıkan Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Adıyaman'da Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir motosikletin cam duvarına çarpması sonucu Muhammed Okan T. isimli bir kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.