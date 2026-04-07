MUBRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan tutuklandı

07.04.2026 13:28  Güncelleme: 13:29
Muğla Büyükşehir Reklam A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan, nitelikli taciz iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Soruşturma kapsamında güvenlik güçleri tarafından evinde ve ofisinde arama yapıldı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında dün nitelikli taciz iddiası üzerine gözaltına alınan Muğla Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Muğla Büyükşehir Reklam A.Ş. (MUBRAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan, emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından taciz iddiası ile yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçen güvenlik güçleri, Arkan'ın Menteşe ilçesi Emirbeyazıt Mahallesi'nde bulunan ikametinde ve çalışma ofisinde eş zamanlı aramalar gerçekleştirdi. Yapılan detaylı aramaların ardından, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Levent Arkan, buradaki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Adliyeye çıkarılan Arkan çıkarıldığı mahkemece nitelikli taciz iddiası üzerine tutuklanarak ceza evine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

