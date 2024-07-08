Muğla\'da Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

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Muğla'nın Milas ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Milas Ören Alatepe Mahallesindeki bir bahçede kuru otların tutuşması ile başladığı öğrenilen yangın sonrası önce vatandaşlar tarafından müdahale edilen yangına Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ekipleri ile havadan8 helikopter ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Şiddetli rüzgar nedeniyle alevlere müdahale güçleşirken, yangının kontrol altına alınması için çalışmalar südrüyor. - MUĞLA