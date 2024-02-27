Muğla'da Ticari Araç ile Otomobilin Karıştığı Kazada 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Muğla'da Ticari Araç ile Otomobilin Karıştığı Kazada 1 Kişi Yaralandı

Muğla\'da Ticari Araç ile Otomobilin Karıştığı Kazada 1 Kişi Yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada, ticari araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

27.02.2024 12:01
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde ticari araç ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zihni Derin Caddesi üzeri 41 evler kavşağı istikametinden Düğerek Mahallesi istikametine seyir halinde olan T.T. idaresindeki 09 PY 924 plakalı ticari araç Birlik Sokak Kavşağı'na geldiği sırada, Birlik Sokak istikametinden Zihni Derin Caddesi 41 Evler Kavşağı istikametine sola dönmek isteyen S.Ş.N. yönetimindeki 41 VJ 092 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada 09 PY 924 plakalı araçta yolcu olarak bulunan F.A. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan F.A.'ya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan F.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Muğla'da Ticari Araç ile Otomobilin Karıştığı Kazada 1 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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