Muğla'da Trafik Kazası: 3 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Muğla'da Trafik Kazası: 3 Ağır Yaralı

07.06.2025 11:30
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde iki ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme devam ediyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ticari araçların çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Yerkesik Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. (43) idaresindeki 48 AFT 132 plakalı araç, karşı yönden gelen T.T. (53) yönetimindeki 28 AAC 776 araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlardaki 3 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Muğla'da Trafik Kazası: 3 Ağır Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da Trafik Kazası: 3 Ağır Yaralı - Son Dakika
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